Elcuman'ın acı günü
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman'ın annesi vefat etti.
26.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:42
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman'ın annesi vefat etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Elcuman'ın 65 yaşındaki annesi Selma Elcuman'ın naaşı Orgeneral Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.
Anne Elcuman, burada kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Elcuman'ın 65 yaşındaki annesi Selma Elcuman'ın naaşı Orgeneral Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.
Anne Elcuman, burada kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Kaynak: AA