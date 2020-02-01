Haberler » Güncel » Ele geçirilen 4 ruhsatsız tabancayla ilgili yakalanan 6 şüpheli salıverildi - Haber

Ele geçirilen 4 ruhsatsız tabancayla ilgili yakalanan 6 şüpheli salıverildi

Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 1000 mermi ve 140 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.

01.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:00
'da bir eve düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 1000 mermi ve 140 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir şüphelinin eve silahla girdiği bilgisi üzerine Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, biri briketin içine saklanmış ruhsatsız 4 tabanca, 1000 mermi ve 140 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polis, evdeki Ahmet T. (44) ve eşi Ayşe T. (36) ile Abdullah T. (47), İbrahim Y. (43) Salih E. (39) ve Ş.A'yı (17) gözaltına aldı.
Ayşe T. ve Abdullah T. emniyetteki sorgusunun ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet T. adli kontrol şartıyla, diğerleri de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ele geçirilen 4 ruhsatsız tabancayla ilgili yakalanan 6 şüpheli salıverildi

Adana, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 19:11:50