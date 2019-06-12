Ele geçirilen 50 kilogram patlayıcı imha edildi

Bingöl
kırsalında terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda bulunan 50 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca merkez ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda, tüp ve teneke içinde 50 kilogram el yapımı patlayıcı bulunduğu ifade edilen açıklamada, patlayıcı maddenin uzman ekiplerce olay yerinde imha edildiği aktarıldı.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: AAPKK
, Güncel