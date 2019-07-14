14.07.2019 16:22
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Ele geçirilen 7 kilogram patlayıcının böyle imha edildi

Ele geçirilen 7 kilogram patlayıcının böyle imha edildiMARDİN - Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından yapılan ortak çalışma ile 7 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Ele geçirilen 7 kilogram patlayıcının böyle imha edildi
MARDİN - Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından yapılan ortak çalışma ile 7 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge başkanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmaları neticesinde 13 Temmuz 2019 tarihinde Kızıltepe ilçesi Şenyurt Mahallesi Lefkoşa mezrasında 7 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildiği öğrenildi. Ele geçirilen patlayıcı maddenin Cumhuriyet Savcısının talimatıyla numune alınarak imha edildiği kaydedildi. Ele geçirilen 7 kilogram patlayıcının böyle imha edildi
Kaynak: İHA
Mardin İl Jandarma Komutanlığı, 3. Sayfa

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