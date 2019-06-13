13.06.2019 19:50
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Ele geçirilen kaçak içki ve tütünler imha edildi

Uşak'ta polis ekiplerince operasyonlarda ele geçirilen kaçak içki ve tütünler imha edildi.

Uşak'ta polis ekiplerince operasyonlarda ele geçirilen kaçak içki ve tütünler imha edildi.
Uşak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından son 4 ayda gerçekleştirilen 26 operasyonda ele geçirilen 4 bin 560 içi dolu makaron, 190 kilogram nargile tütünü, 125 paket nargile tütünü ile 208 litre içki, imha için Karaağaç Mahallesi'ndeki belediyenin çöplük alanına getirildi.
Kaçak sigaralar üzerine benzinle ateşe verilirken, kaçak içkiler hazırlanan yere döküldü.
Kaçak sigara ticaretinin terör örgütlerinin önemli gelir kaynakları arasında olduğu uyarısında bulunan emniyet yetkilileri, imha edilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 130 bin lira olduğunu belirtti.Ele geçirilen kaçak içki ve tütünler imha edildi
Kaynak: AA
Polis, Uşak, Güncel

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