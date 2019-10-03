Elektrik, doğal gaz, ekmek, çay ve şekerden sonra süte de zam geldi

Türkiye son dönemde üst üste gelen zam haberleriyle karşı karşıya. Elektrik, doğal gaz, ekmek, çay ve şekere gelen zamların ardından, bir zam haberi daha geldi. Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt fiyatına zam geldiğini açıkladı.

Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün referans litre fiyatını 30 kuruş artırdı. Bu artış ile birlikte litre fiyatı 2,3 lira olarak açıklandı.

Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) internet sitesinden yaptığı açıklamada, 15 Kasım 2019 - 31 Aralık 2020 dönemi için çiğ sütün referans litre fiyatını 2,3 lira olarak açıkladı. Çiğ sütün minimum yağ değerinin yüzde 3,6, minimum protein değerinin de 3,2 olması kararlaştırıldı. Çiğ süt fiyatı daha önce 2 liraydı.

ELEKTRİĞE YÜZDE 14,98 ORANINDA ZAM

Elektrik fiyatları 1 Temmuz'da da konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14,98 oranında artırılmıştı. EÜAŞ'ın, elektrik dağıtım ve perakende şirketlerine ikili anlaşmalarla sattığı, "toptan" olarak tanımlanan elektriğin birim fiyatı da 20,5 kuruşa yükseltilmişti. Yeni tarifede toptan elektrik fiyatları da 35 kuruşa yükseldi. Böylelikle toptan elektrikte artış yüzde 70 oldu.

DOĞAL GAZA YÜZDE 14,97 ZAM

Doğal gaz fiyatına Ağustos ayında yüzde 14,90 zam yapıldı. Böylece son gelen zam ile birlikte faturaya yüzde 32 zam gelmiş oldu!

ÇAY VE ŞEKERE ZAM

Haziran ayında zamlanan iki ürün ise çay ve şeker oldu. Kuru çaya yüzde 15 zam yapılırken şekere yüzde 16 zam yapıldı.