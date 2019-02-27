Elektik Tasarrufu 'Haciwatt ve Karagöz' ile Anlatıldı

Kaynak: İHA

Enerji tasarrufu çocuklara 'HaciWatt ve Karagöz Zamanda Tasarruf' adlı oyun ile anlatıldı anlattı.Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), çocuklarda enerji tasarrufu hakkında bir bilinç oluşmasını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla, 'HaciWatt ve Karagöz Zamanda Tasarruf' tiyatro oyununu öğrencilerle buluşturdu.Yozgat İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda sahnelenen ilköğretim çağındaki çocukların anlayacağı bir dille tasarrufun anlatıldığı oyun, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Geleneksel Türk gölge oyunu kahramanları Karagöz ve Hacivat'tan esinlenerek yazılan tiyatro oyununda elektrik ve su tasarrufunun, Türkiye ve gelecek nesiller için önemi anlatıldı.Senaryosunu kurum çalışanlarından Yunus Emre Konan'ın yazdığı, Mutlu Çelik, Osman Can Kızıldağ ve Dilara Yıldız'ın oynadığı, Bülent Olgun'un yönettiği tiyatro oyunu için yaklaşık 5 ay boyunca hazırlık yapıldı. - YOZGAT