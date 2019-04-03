Elektriğe Yüzde 37 Zam Geldi, Epdk "Tüketiciyi Etkilemeyecek" Dedi

1 Nisan
'da Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) kararına göre, elektriğin toptan satış fiyatına zam geldi. EPDK yazılı bir açıklama yayımlayarak 'Zamların tüketiciye etkisi olmayacak' açıklamasında bulundu.
Yerel seçimlerin seçimlerin bitmesi ile birlikte ilk zam haberi elektrikten geldi. EPDK'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, EÜAŞ'ın dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışları kilovatsaat başına 12.6335 kuruşdan 17.2700 kuruşa arttırıldı. Bu düzenleme sonrası elektriğe yüzde 37 zam gelmiş oldu.
Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında satışları ise kilovatsaat başına 25.4600 kuruş olarak belirlendi.
Öte yandan 1 Nisan 2019'dan itibaren uygulanmak üzere dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve düşük tüketimli abonelerin faaliyet bazlı ve nihai tarifeleri de açıklandı.
EPDK, tüketicilerin faturasına yansıyan bir zam olmadığını duyurdu. Elektrik fiyatlarına ilişkin yazılı bir açıklama yapan EPDK, şu ifadelere yer verdi:
"Resmi Gazete'de yayımlanan tarifelerin tüketicilere zam olarak yansıyacağı şeklinde bazı medya organlarında haberler yer almıştır. Bilindiği üzere elektrik fiyatlarını oluşturan çok sayıda unsur söz konusudur. Bunlardan bazıları dönemsel olarak artış yönünde, diğer bazıları ise azalış yönünde değişebilmektedir. 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik fiyat bileşenlerinde bazı değişmeler olmakla birlikte vergi fon ve paylar dahil nihai fiyatlarda yani tüketiciye yansıyan fiyatlarda herhangi bir değişiklik veya zam kesinlikle söz konusu değildir. Daha önce Kurumumuz tarafından yapılan açıklama doğrultusunda tekrar etmek isteriz ki, tüketicinin faturasına yansıyan bir artış, bir zam yoktur."
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1 Nisan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com