Elektriğe Zam Yapılmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Nisan
'dan itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği bildirildi.
EPDK'den yapılan açıklamada, gelecek aydan itibaren elektrik fiyatlarında herhangi bir artışa gidilmeyeceği belirtildi.
Açıklamada, "Tüketicilerimizin 1 Nisan'dan itibaren geçerli tarifeler kapsamında kilovatsaat başına ödeyeceği vergiler dahil bedel, mevcut tarifeler ile bire bir aynıdır." ifadesi kullanıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 1 Nisan, Ekonomi
Kaynak: AA