Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı - Haberler

Elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde ellerindeki demir iskele yüksek gerilim hattına takılan 3 işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

24.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:14
Konya 'nın Ereğli ilçesinde ellerindeki demir iskele yüksek gerilim hattına takılan 3 işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sanayi kavşağı yakınlarında Şerafettin Ş'ye ait hububat deposu önünde çalışan işçilerden Emre K, Kadir K. ve Yaşar A, sürükledikleri demir iskelenin yüksek gerilirim tellerine çarpmasıyla elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçiler, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler : Ereğli, Konya, İşçi, Güncel

Haberin Videosu :

Elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma Haberler
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir Haberler
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Acı haberler art arda geldi! Koronadan 26 Türk hayatını kaybetti Haberler
Acı haberler art arda geldi! Koronadan 26 Türk hayatını kaybetti
Burhan amcanın zabıtadan istekleri duygulandırdı Haberler
Burhan amcanın zabıtadan istekleri duygulandırdı
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 743 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 743 kişi öldü
Irak ve İran’ı istila eden çekirgeler sınır ilçemizde görüldü Haberler
Irak ve İran'ı istila eden çekirgeler sınır ilçemizde görüldü
Trabzonspor’un koronavirüs test sonuçları belli oldu Haberler
Trabzonspor'un koronavirüs test sonuçları belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı Haberler
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:24: İletişim Başkanı Altun: "Virüse karşı cepheyi genişletiyoruz" - Haber 21:24: Avrupa borsaları, İtalya'da vaka sayısının yavaşlaması ve FED'in son adımlarıyla yükselişle kapandı - Haber 21:24: Bursa'daki cinayet ve intihar ile ilgili bir şüpheli tutuklandı - Haber 21:23: Uşak'ta "Evde Kal" çağrısına uymayan vatandaşlar sokakları doldurdu - Haber 21:22: İzmir'de AVM'ler geçici süreyle kapatılıyor - Haber 20:42: Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir - Haberler 19:35: Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı - Haber 19:22: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun - Haber 19:11: Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü - Haber 19:10: Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü - Haber 19:06: İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler