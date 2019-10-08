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Elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı.

08.10.2019 00:52Elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Hacılar Sokak'ta, çatı tamiri sırasında Tahir İnce (35), Ömer Bozkurt (52) ve Hasan Mosmos (42), kullanılan demir malzemenin elektrik tellerine teması sonucu akıma kapıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenilen yaralılardan İnce ve Mosmos, Kocaeli'deki Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.
Yaralı Tahir İnce'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Ömer Bozkurt, Zonguldak, Hacılar, Çaycuma, Güncel

Kaynak: AA

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