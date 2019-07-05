05.07.2019 11:59
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Elektrik akımına kapılan atmaca tedavi altına alındı

Elektrik akımına kapılan atmaca tedavi altına alındı

Hakkari'de elektrik akımına kapılarak yaralanan yavru atmaca, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Hakkari'de elektrik akımına kapılarak yaralanan yavru atmaca, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Elektrik akımına kapılan ve Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirilen yaralı atmaca tedavi altına alındı. Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Teknikeri Fatih Çiftçi, elektrik akımına kapılarak ayakları ve kanat kısmında yaralanan atmacaya ilk müdahaleyi yaptılar. Tedavi sonrası kendine gelen atmacanın karnı doyuruldu.

Yavru atmacanın iyileşmesi ile birlikte tekrar doğaya salıverileceği belirtildi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
hakkari, 3. Sayfa

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