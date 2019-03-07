Kayseri
'de elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Erciyes Üniversitesi
yerleşkesi içinde bulunan yemekhanede sabah saat 08.20'de meydana gelen olayda 23 yaşındaki K.Ö. elektrik akımına kapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan K.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA