Elektrik Akımına Kapılan Fatsalı İşçi Hayatını Kaybetti

İstanbul
'da iki gün önce inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılarak tedavi altına alınan Ordu
'nun Fatsa
ilçesi Aslancami
Mahallesi nüfusuna kayıtlı Aslan Dinç, hastanede gerçekleşen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İnşaatta çalıştığı esnada elektrik akımına kapılan Aslan Dinç, İstanbul'da bir hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 2 gün süren tedavi sürecinde Aslan Dinç yapılan müdahalelere cevap vermeyince yaşam mücadelesini kaybetti.
Memleketi Fatsa ilçesinde Aslan Dinç'in ölümü büyük üzüntü ile karşılanırken cenazesinin yarın aynı mahallede ki aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi. - ORDU
Aslancami,Fatsa,Ordu,İstanbul
17 Aralık 2018 Pazartesi 10:03