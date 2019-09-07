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Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kullandığı matkabın suya temas etmesiyle elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

07.09.2019 23:00 Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kullandığı matkabın suya temas etmesiyle elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Killik Mahallesi'nde oturan Alim Balkan (25), üzüm kurutmak için hazırlanan sıvı yağ ile suyu matkapla karıştırmak istedi. Balkan, suya temas eden matkabın elektrik kaçırması sonucu akıma kapıldı.
Yanında bulunan babası Ramazan Balkan (60) matkabın fişini prizden çıkarttı ancak Alim Balkan olay yerinde hayatını kaybetti.
Alaşehir'de özel bir firmada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Balkan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alaşehir, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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