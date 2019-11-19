Haberler » 3. Sayfa » Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti - Haber

Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir genç, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

19.11.2019 21:26 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:27
Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

HAKKARİ - 'nin ilçesinde bir genç, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Olay, ilçenin Kani Heyder Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik tamiratı yapan Seyfettin Balin adlı genç, elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşların vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Balin'i Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Balin, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Balin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Hakkari'ye gönderilirken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:07 Malatya'da ev yangını: 1 ölü
11:59 Önce dua ettiler, sonra kapıyı kırıp camiyi soydular
11:59 Rasulayn'nda 683 roket lançeri ve 93 EYP kabı ele geçirildi
11:58 Kazada ölen 3 yaşındaki çocuğun başında çaresizce bekledi
11:55 Çanakkale'de bandrolsüz ürün operasyonu
09:07 İstanbul'da motosikletli gencin feci ölümü kameralara yansıdı
21:45 Burdur'da vahşi cinayet! Babasını öldürdükten sonra yaktı
14:12 Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet
20.11.2019 12:13:51