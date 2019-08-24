Haberler» 3. Sayfa» Haber

Elektrik akımına kapılan genç öldü

Antalya'da hamallık yapan 23 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

24.08.2019 14:03 Elektrik akımına kapılan genç öldü
Antalya'da hamallık yapan 23 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam 18.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hamallık yapan Suriye uyruklu Ala Hennuş (23), bir depoya un yüklediği sırada elektrik akımına kapıldı. Durum, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hennuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ala Hennuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Hennuş'un cenazesinin Suriye'ye götürüleceği öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Suriye, Kepez, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:40   Hakkari-Yüksekova karayolunda EYP ele geçirildi
14:30   Ormanlar için canlarını hiçe sayıyorlar
14:28   İdlib'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü
14:24   Niğde'de yüksek ses tartışması kanlı bitti
14:18   Emine Bulut cinayetinin ardından korkunç paylaşıma gözaltı
14:13   Selde hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı
14:04   Elektrik akımına kapılan işçi öldü