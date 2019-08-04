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Elektrik akımına kapılan inşat işçisi öldü

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Abdurrahman Gerçek (32), öldü.

04.08.2019 11:31 Elektrik akımına kapılan inşat işçisi öldü
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Abdurrahman Gerçek (32), öldü.
Olay, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Şırnak Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Gerçek, inşaatta çalışırken, yakından geçen elektrik kablosuyla temas edince akıma kapıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaata sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Gerçek'in öldüğü belirledi. Abdurrahman Gerçek'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Viranşehir, Şırnak, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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