Haberler» Güncel» Haber

Elektrik akımına kapılan inşat işçisi öldü

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Abdurrahman Gerçek (32), öldü.

04.08.2019 12:41 Elektrik akımına kapılan inşat işçisi öldü
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Abdurrahman Gerçek (32), öldü.
Olay, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Şırnak Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Gerçek, inşaatta çalışırken, yakından geçen elektrik kablosuyla temas edince akıma kapıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaata sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Gerçek'in öldüğü belirledi. Abdurrahman Gerçek'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Viranşehir, Şırnak, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:04   1 tonluk "Şampiyon" alıcısını bekliyor
14:04   BEÜ'den kitap kampanyası
14:03   Eğitim Bir Sen, "Kayseri'de Liselerin İkili Eğitime Geçmesi Eğitimcileri Üzmüştür"
14:03   Hatay'da yük treni traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
14:01   Eskişehir'de 5 bin yıllık iskeletler bulundu
14:00   Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon arasında ortak geçiş yönetimini...
13:59   Seydişehir Adile Baysal Kültürevi'nde yangın