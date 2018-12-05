05 Aralık 2018, 13:45
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Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hastanede Öldü

Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hastanede Öldü

Mersin'de bir inşaatta boya yaparken elektrik akımına kapılan işçi, Gaziantep'te 16 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Mersin'de bir inşaatta boya yaparken elektrik akımına kapılan işçi, Gaziantep'te 16 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 20 Kasım'da Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Çukurova Mahallesi'ndeki bir inşaatta boya yaparken elektrik akımına kapılan Ahmet Açar (25), sevk edildiği Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde yapılan müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Açar'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:45