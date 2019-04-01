Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü

Burdur
'da elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi. Akdere
Mahallesi'nde bir inşaatın dördüncü katında balkon korkuluklarını yapan Muammer İnci'nin (55) elindeki demir profil, inşaatın yanından geçen elektrik tellerine çarptı.
Akıma kapılan İnci, yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan İnci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İnci'nin cesedi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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Kaynak: AA