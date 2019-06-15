15.06.2019 23:46
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Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Tekirdağ'da, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada elektrikçi olarak çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada elektrikçi olarak çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen kazada, elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybetti. Fabrikada elektrikçi olarak çalışan Niyazi Şahin (32), vardiya sırasında henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralandı. Mesai arkadaşlarının olayı fark edip ihbar etmesiyle olay yerine gelen ambülansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Şahin'in cansız bedeni, otopsi için Namık Kemal Üniversitesi'ne gönderilirken, buradaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Samsun Bafra ilçesine gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Çerkezköy, Organize Sanayi Bölgesi, İşçi, 3. Sayfa

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