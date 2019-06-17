17.06.2019 17:00
Haberler»Güncel » Haber

Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Kahramanmaraş'ta, Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesinde çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta, Afşin- Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesinde çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, AEL Kömür İşletmesindeki bant yollarında işçi olarak çalışan Hasan Karpuz (33), görev yaptığı bölümün 52. tahrik kısmında yüksek voltajlı elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Karpuz, diğer işçilerin haber vermesi üzerine iş yeri ambulansıyla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evli ve 3 çocuk babası Karpuz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Elbistan, İşçi, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:53 Ek fotoğraf// Pendik'te dehşet: Silahla kız arkadaşını öldürüp intihar etti
18:52 Kalp krizi geçiren uzman çavuş göz yaşları ile uğurlandı
18:52 Düzce'de "patpat" ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
18:50 Ankara'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
18:50 Adıyaman'da kavga: 1 yaralı
18:50 Suriye sınırındaki birliklere asker takviyesi
18:50 Bolu'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı