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Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Antalya'da kafenin asansörünü tamir etmeye çalışan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

18.08.2019 17:12
Elektrik akımına kapılan işçi öldü
Antalya'da kafenin asansörünü tamir etmeye çalışan işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'nde kafenin asansörünü tamir etmek isteyen 27 yaşındaki Oğuzhan Aykurt, elektrik akımına kapıldı.
Aykurt'a ilk müdahaleyi yapan kafe çalışanları, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi.
Sağlık ekibi, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine gelen Aykurt'un arkadaşı gözyaşı döktü.
Nöbetçi savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından işçinin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Yeşilırmak Caddesi, Antalya, Kepez, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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