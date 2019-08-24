Haberler» 3. Sayfa» Haber

Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Niğde'de elektrik idaresi işçisi, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti.

24.08.2019 14:04 Elektrik akımına kapılan işçi öldü
Niğde'de elektrik idaresi işçisi, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, elektrik idaresi işçisi Onur A. (28), Karaatlı beldesinde elektrik direğinde çalışırken akıma kapıldı. Durumu gören diğer işçi arkadaşı tarafından 112 Acil servis ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler, işçi Onur A.'yı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Onur A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Karaatlı, Niğde, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:40   Hakkari-Yüksekova karayolunda EYP ele geçirildi
14:30   Ormanlar için canlarını hiçe sayıyorlar
14:28   İdlib'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü
14:24   Niğde'de yüksek ses tartışması kanlı bitti
14:18   Emine Bulut cinayetinin ardından korkunç paylaşıma gözaltı
14:13   Selde hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı
14:04   Elektrik akımına kapılan işçi öldü