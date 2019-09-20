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Elektrik akımına kapılan işçi öldü

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, inşaat halindeki binanın çatısında takmaya çalıştığı yağmur oluğunun elektrik tellerine temas etmesiyle akıma kapılan Abdullah Kaya (20), yaşamını yitirdi.

20.09.2019 13:27Elektrik akımına kapılan işçi öldü
ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, inşaat halindeki binanın çatısında takmaya çalıştığı yağmur oluğunun elektrik tellerine temas etmesiyle akıma kapılan Abdullah Kaya (20), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 09.30 sıralarında, Ördekçi köyünde meydana geldi. İnşaat halindeki 2 katlı binanın çatısında çalışan Abdullah Kaya, takmaya çalıştığı yağmur oluğunun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Kaya'nın vücudunun çeşitli yerlerinde derin yanıklar oluşurken, durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kaya, Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Abdullah Kaya'nın cenazesi, işlemlerinin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.



Şarkikaraağaç, Abdullah Kaya, Güncel

Kaynak: DHA

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