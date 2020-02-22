Elektrik akımına kapılan işçi, yatağa bağımlı kaldı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz beton dökümü sırasında elektrik akımına kapılan inşaat ustası Erol Özcan (44), yatağa bağımlı kaldı. Hastanelerde aylarca yaşam savaşı veren Özcan'ın eşi, maddi durumu elvermediği için Erol Özcan'a hastane odasına çevirdiği evinde bakıyor. Eşinin sadece gözlerini oynatabildiğini ve yardım beklediklerini söyleyen Demet Özcan, "Çaresizce gerçekten gözüme bakması öldürüyor beni, zor. İnşallah birileri vesile olacak eşim de sağlığına kavuşacak" dedi.

'Lüleburgaz'da oturan inşaat ustası evli ve 2 kız çocuğu babası Erol Özcan, 2019 yılı Ekim ayında Babaeski ilçesinde beton firmasının beton dökme işinde çalıştığı sırada iş makinesinin hortumu, elektrik akımına temas etti. Hortuma dokunan Özcan, akımı kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürülen Özcan'ın yolda kalbi durdu. Özcan'ın kalbi doktorun çabasıyla yeniden çalıştırıldı. İlk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülen Özcan, aylar süren tedaviye rağmen yatağa bağımlı kaldı. Özcan'ın eşi Demet Özcan uzun süren tedavinin masraflarını karşılayamayınca Erol Özcan'ı eve getirmek zorunda kaldı. Evindeki bir oda hastane odasına çevrilen Özcan, yatağa bağımlı olarak yaşam savaşı veriyor, sadece gözlerini oynatabiliyor.

'İMKANLAR EL VERMEDİĞİ İÇİN MECBUREN EVE GETİRDİM'

Eşinin bakımını evde yapan Demet Özcan, iki kızı Eylül (14) ve Sıla'nın (8) okula gittiklerini, tüm süreç boyunca çok zorluk çektiklerini söyledi. Eşinin ölümden döndüğünü söyleyen Özcan, "İlk müdahale Babaeski Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Uzun süre kalbi duruyor. Daha sonra Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne geliyoruz ve burada 2.5 ay yoğun bakım ve 1.5 ayda serviste tedavi görüyor. Tabi eşim toparlanamadı. İmkanlar el vermediği için mecburen eve getirdim. Evde de bakmaya çalışıyorum tek başıma. 2 de çocuğum var. Eşim günlük çalıştığı için herhangi bir gelirim yok. Eşimin iyi bir hastanede tedavi olması için bir gelir olması lazım ki ben geçinmek için de güçlük çekiyorum. Geçim sıkıntısı oluyor. Çünkü benim eşimin ihtiyaçları çok fazla. İhtiyaçlarını medikalden karşılıyorum. Bu da bizi çok zorluyor" dedi.

'DUYARLI İNSANLARIN EŞİMİN TEDAVİSİNİ ÜSTLENMESİNİ İSTİYORUM'

Hayırseverler ve yetkililerden eşinin tedavisini üstlenmesini isteyen Özcan, "Duyarlı insanların çıkıp eşimin tedavisini üstlenmesini istiyorum. İyi bir hastanede tedavi görmesini istiyorum. Bu çağrıma bir cevap verirseniz gerçekten çok sevinirim. Çok zor bir şey iki çocukla ve tek başınayım. Ayakta durmaya çalışıyorum ve güçlü olmaya çalışıyorum. Eşimin sağlığına kavuşması için güçlü olmaya çocuklarımı ayakta tutmaya çalışıyorum. Allah kimseye yaşatmasın. Ben bazen televizyonlarda görüyordum o kadar gerçekten zormuş. Ateş düştüğü yeri yakıyor" diye konuştu.

'SONUNA KADAR DAVAMI SÜRDÜRECEĞİM'

Demet Özcan, eşinin çalıştığı yerde sigortasının yapılmadığını belirterek, "Dava açtım. Şikayetçi oldum ve dava süreci henüz başlamadı. Sonuna kadar davamı sürdüreceğim. Eşimin başına gelenler bir başkasının başına gelmesin. Zor bir süreç. Böyle mi kalacak, iyileşecek mi veya iyileşecek ne kadar zaman alacak? Ne yapacağım? Bir yandan onları düşünüyorum. Ben eşimi işe sağlıklı bir şekilde gönderdim. Daha sonra böyle bir manzara ile karşılaştım. Çaresizce gerçekten gözüme bakması öldürüyor beni, zor. İnşallah birileri vesile olacak eşim de sağlığına kavuşacak. Önce çocuklarım için, eşim için kendim için iyi olacak" dedi.