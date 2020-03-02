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Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, elektrik direğindeki arızayı gidermek isteyen kişi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

02.03.2020 22:57 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:57Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
'nın ilçesinde, elektrik direğindeki arızayı gidermek isteyen kişi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, elektrik şirketinde çalışan Keramettin Küçükcingöz, Mahallesi Asri mezarlık içerisinde elektrik bakım ve onarımı için araç sepeti ile direğe çıktı. Küçükcingöz,elektrik kablolarını kontrol ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılan Küçükcingöz, daha sonra Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - KÜTAHYA

Çukurköy, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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2.03.2020 23:17:20