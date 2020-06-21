Elektrik akımına kapılan leylek tedaviye alındı - BOLU

Bolu'da üzerine yuva yaptığı elektrik direğinde akıma kapılarak yaralanan leylek, tedavi ediliyor.

21.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:04
Bolu'da üzerine yuva yaptığı elektrik direğinde akıma kapılarak yaralanan leylek, tedavi ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Karaçaağaç Mahallesi'nde elektrik direğine yuva yapan leyleğin akıma kapılarak yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaralı leyleği alarak veteriner kliniğine götürdü. Ayağı kırıldığı belirlenen leylek, tedavi edildi.
Yavruları koruma altına alındı
Yaralı leyleğin 4 yavrusunun olduğu bilgisi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, direğin üzerindeki yavruları almak için itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri merdiven aracılığıyla ulaştıları 4 leylek yavrusunu alarak aşağı indirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alınarak 20 gün boyunca beslenecek yavru leylekler, tedavisinin tamamlanmasının ardından annelerine kavuşacak. Elektrik akımına kapılan leylek tedaviye alındı - BOLU

Kaynak: AA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bolu, Güncel, Haber

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