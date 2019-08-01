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Elektrik akımına kapılan Muhammet Emin kurtarılamadı

SİVAS'ta, evin bahçesinde elektrik akımına kapılan Muhammet Emin Selvili (14), kaldırıldığı hastanede, tedaviye alındığı yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.

01.08.2019 11:50 Elektrik akımına kapılan Muhammet Emin kurtarılamadı
SİVAS'ta, evin bahçesinde elektrik akımına kapılan Muhammet Emin Selvili (14), kaldırıldığı hastanede, tedaviye alındığı yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam, kent merkezindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Gülten- Murat Selvili çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü Muhammet Emin, iddiaya göre, evlerinin önünde annesi halı yıkarken, seyyar elektrik kablosunu fişe takmaya çalıştığı sırada akıma kapıldı. Selvili'nin akıma kapıldığını gören annesi, eve sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlileri Selvili'yi ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Selvili, bu sabah hayatını kaybetti. Selvili'nin cansız bedeni, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Hastanedeki işlemlerinin ardından Muhammet Emin Selvili, Fatih Mahallesi Gazi Osman Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



Fatih Mahallesi, Muhammet Emin, Güncel

Kaynak: DHA

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