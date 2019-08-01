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Elektrik akımına kapılan Muhammet Emin kurtarılamadı (2)

GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDISivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda işlemleri tamamlanan Muhammet Emin Selvili'nin cenazesi ailesine teslim edildi.

01.08.2019 21:47 Elektrik akımına kapılan Muhammet Emin kurtarılamadı (2)

GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda işlemleri tamamlanan Muhammet Emin Selvili'nin cenazesi ailesine teslim edildi. Muhammet Emin için Fatih Mahallesi'ndeki Gazi Osman Paşa Cami'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazını İl Müftüsü Yusuf Akkuş kıldırdı. Namaz sırasında Muhammet Emin'in babası olan ve Sivasspor taraftar grubunun tribün lideri Murat Selvili gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Selvili'yi arkadaşları teselli etti. Ayrıca Muhammet Emin'in Sivasspor taraftarı olması nedeniyle tabutunun üzerine forma ve atkı bırakıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Muhammet Emin'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi.



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Muhammet Emin, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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