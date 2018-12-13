Elektrik Akımına Kapılan Öğrenci Defnedildi

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde üzerine üzerine kopan elektrik teli düşmesi sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı. Yeşilyurt Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu
Caddesi'nden geçerken yoğun kar yağış nedeniyle kopan elektrik telinin düşmesi sonucu akıma kaldırılarak hayatını kaybeden İlker Bayrı'nın (16) cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu
'nda yapılan otopsinin ardından Elbistan Ulu Camisine getirildi.
Ailesi, okul arkadaşları ile vatandaşların katılımıyla Bayrı, İlçe Müftüsü Muhsin Demirel'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Gariplik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Malatya Adli Tıp Kurumu,Kahramanmaraş,Elbistan
13 Aralık 2018 Perşembe 16:54