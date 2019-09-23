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Elektrik akımına kapılan operatör, yaşama tutunamadı

ŞANLIURFA'da, çalıştığı iş makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesi ile elektrik akımına kapılan operatör Şahin Berkel (23), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

23.09.2019 15:24Elektrik akımına kapılan operatör, yaşama tutunamadı
ŞANLIURFA'da, çalıştığı iş makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesi ile elektrik akımına kapılan operatör Şahin Berkel (23), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğlen saatlerinde, Bozova ilçesine bağlı kırsal Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sondaj çalışması yapan Şahin Berkel'in kullandığı iş makinesi bölgeden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Bu sırada akıma kapılan Berkel, ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Berkel, ardından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Berkel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.



Devlet Hastanesi, Bozova, Güncel

Kaynak: DHA

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