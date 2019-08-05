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Elektrik akımına kapılarak öldü

ANTALYA'da aydınlatma kablosu çekmek isterken elektrik akımına kapılan Ahmet Şimşek (26), yaşamını yitirdi.

05.08.2019 12:56 Elektrik akımına kapılarak öldü
ANTALYA'da aydınlatma kablosu çekmek isterken elektrik akımına kapılan Ahmet Şimşek (26), yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu evin önüne aydınlatma için kablo çekmek isteyen Ahmet Şimşek, akıma kapıldı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Şimşek, olay yerinde yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası Şimşek'in cenazesi polisin incelemesinden sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Ahmet Şimşek, Manavgat, Güncel

Kaynak: DHA

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