Elektrik Akımına Kapılarak Ölen Kişi Toprağa Verildi

Ordu'nun İkizce ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden kişi toprağa verildi.
İkizce ilçesinde evinin çatısındaki çanak antenin bağlantısını yaparken binanın yanından geçen yüksek gerilim hattıyla teması sonrası akıma kapılarak, yoğun bakımında hayatını kaybeden Adnan Güney'in (30) cenazesi İkizce'ye getirildi.
Merkez Mahallesi'nde evinde alınan helalliğin ardından Güney'in cenazesi İkizce Merkez Cami'sine getirildi.
Güney'in cenazesi cuma namazını mütakiben kılınan cenaze namazının ardından Ağca Alan Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazeye katılan ilçe Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt ve Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık aileye taziyede bulundu.
Merkez,Ordu,İkizce
14 Aralık 2018 Cuma 17:34