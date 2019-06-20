20.06.2019 18:15
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ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLEN ONUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLEN ONUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eyüpsultan'da, parkta arkadaşlarıyla oynarken, aydınlatma direğinden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Onur Bağlan, son yolculuğuna uğurlandı.


Eyüpsultan'da, parkta arkadaşlarıyla oynarken, aydınlatma direğinden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Onur Bağlan, son yolculuğuna uğurlandı.
Evlerinin önündeki Hüseyin Aksoy Parkı'nda, dün akşam, arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada aydınlatma direğinin yanından geçerken elektrik akımına kapılan ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Onur Bağlan'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazesi öğle saatlerinde ailesi tarafından alındı. Kağıthane Nurtepe Cemevi'ne getirilen Onur Bağlan'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından evine getirildi. Evinin önünde helallik alınan Bağlan'ın cenazesi, daha sonra, toprağa verilmek üzere Hasdal Mezarlığı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Cenazeye katılanlardan genel ve yakın detaylar
-Çocuğun tabutundan detay görüntü
-Cenaze namazının kılınışı
-Dua edilmesi
-Ağlayan kişiden detay görüntü
-Ölen çocuğun babası ve kardeşinden detay görüntü
-Tabutun omuzlarda taşınması
-Genel ve yakın detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
Adli Tıp Kurumu, Güncel

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