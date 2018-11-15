Elektrik Arıza Ekibine Saldırı

Van
'ın Gürpınar
ilçesinde elektrik arızasını onarmak bölgeye giden ekibin bazı kişilerin saldırısına uğradığı ve ekipteki bir görevlinin başından yaralandığı bildirildi.
Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden (VEDAŞ) yapılan açıklamada, arıza ihbarı alan ekibin Sevindik
Mahallesi'nde elektrik hattına kanca atarak kaçak elektrik kullanıldığını tespit ettiği belirtildi.
Elektrik arızasına neden olan kancaları sökerek mahalleye enerji vermeye çalışan ekibin bir grubun saldırısına uğradığı belirtilen açıklamada, "Saldırı sırasında başına darbe alan VEDAŞ personeli Ramazan Karataş
, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafasına aldığı darbeler nedeniyle bilincini kaybeden Karataş'ın yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, saldırının faillerine ilişkin hukuki süreci başlattıklarını bildirdi.
Adli sürecin devam ettiğini ve olayın takipçi olacaklarını belirten Okuducu, şunları kaydetti:
"Halkımız bilsin ki elektrik kesintilerinin en büyük nedeni kaçak elektrik kullanımıdır. Hem diğer vatandaşlarımızın kesintisiz enerji alma hakkını gasbedeceksiniz hem de arıza onarımına gelen çalışanımızın canına kastedeceksiniz. Hiçbir vicdan bu saldırıyı kabul etmez. Personelimize yapılan bu tarz saldırılara asla müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Dürüst vatandaşlarımızın kaliteli ve kesintisiz enerji alabilmesi için kaçak elektrik kullanımıyla mücadelemizi aynı kararlılıkla ve fedakarlıkla sürdürmeye devam edeceğimizin değerli kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz."
15 Kasım 2018 Perşembe 16:33