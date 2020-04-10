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Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan vatandaş taburcu oldu

Bilecik'te kendisine ait iş yerinde bir makineyi tamir ederken elektik çarpması sonucu ağır yaralanan vatandaş taburcu oldu.

10.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:59
Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan vatandaş taburcu oldu
Bilecik 'te kendisine ait iş yerinde bir makineyi tamir ederken elektik çarpması sonucu ağır yaralanan vatandaş taburcu oldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde mermercilik yapan Edip Karasu , bozulan bir makineyi tamir ettiği esnada elektik çarpması sonucu ağır yaralandı. Karasu, çevredeki vatandaşların yardımıyla Gölpazarı Devlet Hastanesine giderken burada tedavi altına alındı. Karasu, taburcu olurken, yüzünde ve kollarında birinci derecede yanıklar oluştu.

Öte yandan Karasu'nun, Almanya'da sosyal medya üzerinde düzenlenen 'O Bir Star' müzik ve ses yarışmasında finale kaldığı ve önümüzdeki Aralık ayında gerçekleştirilmesi beklenen final programında Bilecik'i temsil edeceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Gölpazarı, Bilecik, Karasu, Güncel
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