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Elektrik dağıtım bağlantı anlaşmalarını online yapma imkanı

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 40 bin km2 alanda 3 milyon tüketiciye kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmak için 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalması için 'dağıtım...

08.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:10
Elektrik dağıtım bağlantı anlaşmalarını online yapma imkanı
Samsun , Ordu , Çorum , Amasya ve Sinop illerinde 40 bin km2 alanda 3 milyon tüketiciye kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmak için 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalması için 'dağıtım bağlantı anlaşmalarını' online olarak yapıyor.

'Evde kal' çağrısına destek

Türkiye genelini etkisi altına alan korona virüsü ile mücadele sürecinde, enerjinin güvenli ve sürekli dağıtımı için 7 gün 24 saat sahada olmaya devam edeceğini belirten Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), vatandaşlarımızın hijyen kurallarına uymaları, sosyal mesafelere dikkat etmeleri ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu. Tüketicilerin çevrimiçi kanallarla işlem yapabilmesi için yeni bir uygulamaya geçtiğini, 'Evde kal' çağrısına destek verdiklerini duyurdu.

YEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı bir dizi önlem alan şirket, müşterilerinin taleplerine yanıt verirken müşteri ve çalışanlarının sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefliyor.

İşletmelere gelmeden online hizmet

YEDAŞ bu uygulamada, kullanıcıların dağıtım bağlantı anlaşmalarını işletmelere gitmeden dijital ortamda gerçekleştirebilecek. Başvuru sahipleri kurumsal web site, Edaş Online ve elektronik posta aracılığıyla ulaştırdığı başvuru formunu doldurulup ilgili elektronik posta adresine gönderilmesiyle, bağlantı anlaşması yapılmış olacak ve enerji talebi karşılama süreci devam edecek. Böylelikle yeni bağlantı sürecinde online yapılamayan tek işlem olan bağlantı anlaşmaları da salgın süresince online yapılmış olacak.

Vatandaşların sağlığının korunması amacıyla birçok işlemin 'www.yesilirmakedas.com.tr' web sitesi üzerinden, ALO 186'dan ya da 0530 106 0 186 numaralı whatsapp hattı üzerinden de yapılabileceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Çorum, Ordu, Ekonomi
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