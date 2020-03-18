Elektrik dağıtım sektörü koronavirüse karşı önlemlerini açıkladı
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için eylem planı oluşturduklarını belirterek, bu süreçte tüketicilerin abonelik veya fatura işlemleri için online mecraları tercih ederek, sosyal teması minimuma...
18.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:16
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için eylem planı oluşturduklarını belirterek, bu süreçte tüketicilerin abonelik veya fatura işlemleri için online mecraları tercih ederek, sosyal teması minimuma indirmesinin önem arz ettiğini bildirdi.
Çeçen, yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı sürecin başından beri tüm kamu ve kuruluşların hayati tedbirler aldığını aktardı.
Kesintisiz enerji sunmak için Türkiye'de 21 elektrik dağıtım şirketinin de sıkı önlemler aldığını vurgulayan Çeçen, şunları kaydetti:
"Sektör olarak ilk etapta tüm toplantı ve eğitimleri nisan sonuna kadar erteledik. Hizmet binalarımıza ve hizmet noktalarına Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 14 Kural afişini astık ve bilgilendirmeleri yaptık. Hizmet sektöründe olduğumuz bilinciyle, hiçbir çalışanımızı riske etmeden vatandaşımıza kesintisiz ve kaliteli elektrik sunma anlayışımızı sürdüreceğiz. Tüketicilerimizin bu süreçte abonelik veya fatura işlemleri için online mecraları tercih ederek sosyal teması minimuma indirmeleri önem arz ediyor."
Çeçen, enerji arzının devamlılığı için eylem planı oluşturduklarını ifade ederek, alınan önlemleri şöyle sıraladı:
"Uluslararası tüm seyahatleri durdurduk. Seyahat etmiş tüm personel için 14 gün karantina uygulamasını başlattık. Tüketici birimlerimizi maske ve eldivenle çalışması için bilinçlendirdik. Saha personelimiz hariç çalışanlarımızın evden çalışabilmesi için de altyapı hazırlıklarına başlandı. Bazı birimlerimizin şirket girişlerine termal kamera kurulumu yaparak hem vatandaşlarımızın hem çalışanlarımızın kontrolünü sağlamayı amaçlıyoruz."
Çeçen, yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı sürecin başından beri tüm kamu ve kuruluşların hayati tedbirler aldığını aktardı.
Kesintisiz enerji sunmak için Türkiye'de 21 elektrik dağıtım şirketinin de sıkı önlemler aldığını vurgulayan Çeçen, şunları kaydetti:
"Sektör olarak ilk etapta tüm toplantı ve eğitimleri nisan sonuna kadar erteledik. Hizmet binalarımıza ve hizmet noktalarına Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 14 Kural afişini astık ve bilgilendirmeleri yaptık. Hizmet sektöründe olduğumuz bilinciyle, hiçbir çalışanımızı riske etmeden vatandaşımıza kesintisiz ve kaliteli elektrik sunma anlayışımızı sürdüreceğiz. Tüketicilerimizin bu süreçte abonelik veya fatura işlemleri için online mecraları tercih ederek sosyal teması minimuma indirmeleri önem arz ediyor."
Çeçen, enerji arzının devamlılığı için eylem planı oluşturduklarını ifade ederek, alınan önlemleri şöyle sıraladı:
"Uluslararası tüm seyahatleri durdurduk. Seyahat etmiş tüm personel için 14 gün karantina uygulamasını başlattık. Tüketici birimlerimizi maske ve eldivenle çalışması için bilinçlendirdik. Saha personelimiz hariç çalışanlarımızın evden çalışabilmesi için de altyapı hazırlıklarına başlandı. Bazı birimlerimizin şirket girişlerine termal kamera kurulumu yaparak hem vatandaşlarımızın hem çalışanlarımızın kontrolünü sağlamayı amaçlıyoruz."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Serhat Çeçen, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Ekonomi
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Ekonomi
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Ekonomi
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Ekonomi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Ekonomi
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Ekonomi
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı