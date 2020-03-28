Elektrik dağıtım şirketinin kamyoneti yakıldı

Kaş ilçesinde elektrik dağıtım şirketinin kamyonetini ateşe verip kaçtığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yayla Kılınçlı Mahallesi'nde, bir aboneye elektrik bağlantısı yapmak için gelen dağıtım şirketi görevlilerinin aracı, benzin dökülerek ateşe verildi.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. Yangın sebebiyle kamyonet kullanılamaz hale geldi.Jandarma ekipleri, şüpheli A.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA