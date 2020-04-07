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Elektrik dağıtım şirketlerinden sağlık kurumlarına özel 'Hızlı Hat' ile 7/24 hizmet

Yeni tip Koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanları var güçleri ile çalışırken, AEDAŞ,BEDAŞ ve ÇEDAŞ da bu zorlu günlerde kesintisiz enerji için tüm sağlık kurumlarına özel 'Hızlı Hat' ile 7/24 hizmet verdiğini duyurdu.

07.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:17
Elektrik dağıtım şirketlerinden sağlık kurumlarına özel 'Hızlı Hat' ile 7/24 hizmet

Yeni tip Koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanları var güçleri ile çalışırken, AEDAŞ,BEDAŞ ve ÇEDAŞ da bu zorlu günlerde kesintisiz enerji için tüm sağlık kurumlarına özel 'Hızlı Hat' ile 7/24 hizmet verdiğini duyurdu.


Bir yandan sağlık kuruluşlarında enerji sorunu yaşanmaması için arıza, bakım ve onarım ekiplerini alarm durumuna geçiren şirketler diğer yandan da çağrı merkezi bünyesinde oluşturdukları özel Hızlı Hat ile AEDAŞ hizmet bölgesi olan Antalya, Isparta, Burdur'da, BEDAŞ hizmet bölgesi olan İstanbul Avrupa Yakası'nda ve ÇEDAŞ hizmet bölgesi olan Sivas, Tokat ve Yozgat'ta bulunan tüm sağlık kuruluşlarına bekletmeden hizmet verdikleri açıklandı.


Verilen bilgiye göre, ALO 186 Çağrı Merkezi'nde; AEDAŞ, BEDAŞ ve ÇEDAŞ hizmet bölgelerinde bulunan özel hastaneler, devlet hastaneleri, aile sağlığı ve diyaliz merkezleri de dahil olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarının hızla ulaşabilmesi için tanımlanan Hızlı Hat bulunuyor. Bu hat sayesinde sağlık kuruluşlarından arayanlar tek tuşla müşteri temsilcisine bağlanarak talep ve şikayetlerini iletebiliyor. Çağrı merkezi de gelen talepleri hızla sahadaki ekiplere ileterek sağlık sistemine kesintisiz enerji ulaştırıyor". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Çevresel Etki Değerlendirme, Koronavirüs, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Elektrik dağıtım şirketlerinden sağlık kurumlarına özel 'Hızlı Hat' ile 7/24 hizmet - Ekonomi

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