20.06.2019 12:12
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Elektrik direği içinde sıkışan kedi kurtarıldı

Elektrik direği içinde sıkışan kedi kurtarıldı

Kaynak: DHA
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