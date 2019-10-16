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Elektrik direği korku saçıyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde beton sıvalarının dökülmesi sonucu alt kısmında yamulma meydana gelen elektrik direği, devrilme tehlikesiyle karşı karşıya.

16.10.2019 15:57Elektrik direği korku saçıyor
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde beton sıvalarının dökülmesi sonucu alt kısmında yamulma meydana gelen elektrik direği, devrilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Hacıevhat Mahallesi Değirmen Sokak'ta beton sıvaları dökülmüş ve alt kısmındaki demir çubuklarında yamulma meydana gelen beton elektrik direği vatandaşları tedirgin ediyor. Sokak sakinleri, elektrik direğinin kazaya sebebiyet vermeden onarımını veya yenilenmesini istiyor.

Durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Koray Yılmaz isimli vatandaş, elektrik direğinin tehlikeye davetiye çıkardığını, ilgililerin gerekli müdahalede bulunmasını istedi. - TEKİRDAĞ

Değirmen Sokak, Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: İHA

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