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Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR'da, sokak köpeklerinden kaçarak çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi görevlilerince kurtarıldı.

01.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:09 Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR'da, sokak köpeklerinden kaçarak çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi görevlilerince kurtarıldı.

Afyonkarahisar merkez Sadıkbey Mahallesi'ndeki olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Sokak köpeklerinden kaçarak çıktığı elektrik direğinden inemeyen kediyi gören mahalle sakinleri, durumu Afyonkarahisar Belediye İtfaiyesi ve elektrik dağıtım şirketine verdi. Elektrik şirketi görevlilerinin enerjiyi kesmesinin ardından itfaiye ekipleri, sepetli merdiven aracı yardımıyla yaklaşık 6 metrelik direkte mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden aldı. Yapılan kontrolün ardından kedi sokağa bırakıldı.



İtfaiye, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

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