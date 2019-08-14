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Elektrik direğindeki arızayı gidermek isterken ağır yaralandı

Elektrik direğindeki arızayı gidermek isterken ağır yaralandıKARABÜK - Karabük'te elektrik direğinden düşen bir kişi ağır yaralandı.

14.08.2019 23:42
Elektrik direğindeki arızayı gidermek isterken ağır yaralandı
Elektrik direğindeki arızayı gidermek isterken ağır yaralandı
KARABÜK - Karabük'te elektrik direğinden düşen bir kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle Esentepe Caddesi 12. Sokaktaki evinde enerji kesintisi olunca elektrik direğinden eve gelen kablonun koptuğunu gören Murat Yıldız (29), tamir için elektrik direğine çıktı. Yıldız, bu sırada elektrik direğinde dengesini kaybederek beton zemine düştü. Gürültüye çıkan komşuları Yıldız'ı yerde kanlar içinde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Burada ilk müdahalesi yapılan Yıldız, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis şahsın elektrik çarpması sonucumu yada dengesini kaybederek mi düştüğü konusunda geniş çaplı soruşturma başlattı.
Elektrik direğindeki arızayı gidermek isterken ağır yaralandı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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