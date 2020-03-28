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Elektrik direğindeki patlamalar kameraya böyle yansıdı

Elektrik direğindeki patlamalar kameraya böyle yansıdı Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir elektrik direğinde art arda meydana gelen patlamalar, paniğe neden oldu.

28.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:44
Elektrik direğindeki patlamalar kameraya böyle yansıdı
ANKARA - Ankara 'nın Keçiören ilçesindeki bir elektrik direğinde art arda meydana gelen patlamalar, paniğe neden oldu. Patlama anları, kameralara da yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay, Ankara'nın Keçiören İlçesi Şenlik Mahallesinde bulunan Gürkan Sokak'ta meydana geldi. Gürkan Sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle arka arkaya birçok patlama oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.
Evlere ve park halindeki araçlara yakın bir yerde bulunan elektrik direğindeki patlamalar sokakta paniğe neden olurken, patlama anları da kameralara yansıdı. Elektrik direğindeki patlamalar kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Keçiören, Ankara, 3. Sayfa

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Elektrik direğindeki patlamalar kameraya böyle yansıdı

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