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Elektrik direğinden düşen adam ağır yaralandı

Karabük'te elektrik direğinden düşen bir kişi ağır yaralandı.

15.08.2019 00:18 Elektrik direğinden düşen adam ağır yaralandı
Karabük'te elektrik direğinden düşen bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle Esentepe Caddesi 12. Sokak'taki evinde enerji kesintisi olunca elektrik direğinden eve gelen kablonun koptuğunu gören Murat Yıldız (29), tamir için elektrik direğine çıktı. Yıldız, bu sırada elektrik direğinde dengesini kaybederek beton zemine düştü. Gürültüye çıkan komşuları Yıldız'ı yerde kanlar içinde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Burada ilk müdahalesi yapılan Yıldız, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri Yıldız'ın elektrik çarpması sonucu mu yoksa dengesini kaybederek mi düştüğü konusunda geniş çaplı inceleme başlattı. - KARABÜK

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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