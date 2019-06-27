27.06.2019 20:03
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Elektrik direğinden düşen çocuk ağır yaralandı

Elektrik direğinden düşen çocuk ağır yaralandı

SİİRT'in Eruh ilçesinde, 7 yaşındaki Bülent Yıldız, oyun oynamak için çıktığı elektrik direğinden düşerek ağır yaralandı.

SİİRT'in Eruh ilçesinde, 7 yaşındaki Bülent Yıldız, oyun oynamak için çıktığı elektrik direğinden düşerek ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Eruh ilçesinde meydana geldi. Kekliktepe köyünde oturan Bülent Yıldız, iddiaya göre oyun oynamak için elektrik direğine çıktı. Küçük çocuk, dengesini kaybedip direkten düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk Eruh Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Acil Servis 'te tedaviye alınan Yıldız, hayati tehlikesi bulunmasıyla nedeniyle Siirt 'e sevk edildi.


- Siirt
Kaynak: DHA
Eruh , Siirt , Güncel

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