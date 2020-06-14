Elektrik direğinden düşen genç, yaşam savaşı veriyor

Rize İkizdere'de arıza onarımı için çıktığı 9 metrelik elektrik direğinden yere düşerek yaralanan genç, yaşam mücadelesi veriyor.

Elektrik direğinden düşen genç, yaşam savaşı veriyor
14.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:38

Önceki gün ilçedeki Meşeköy'de arıza gidermek için elektrik direğine çıkan Çoruh EDAŞ ekibinden Murat Bayraklı (27), arızayı giderdikten sonra aşağıya inmek isterken ayağı kayarak yere çakıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olayı görenlerin 112 acil servis ekiplerine haber vermesi üzerine Bayraklı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayraklı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: İkizdere, Bayraklı, Rize, 3. Sayfa, Haber

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